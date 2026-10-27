У Кенії стартували національні оцінювання на тлі негоди й проблем безпеки — Nation Kenya

У Кенії 26 жовтня розпочалися національні оцінювання Kenya Primary School Education Assessment (KPSEA) та Kenya Junior School Education Assessment (KJSEA). Влада попередила учнів, учителів і адміністраторів про відповідальність за порушення правил, зокрема можливе анулювання результатів. Як повідомляє Nation Kenya, для безперебійного проведення оцінювань посадовці готуються до сильних опадів, повеней, небезпеки в окремих районах, складної логістики та нестачі продовольства.

Поліцію не розміщують у центрах

Міністр освіти Джуліус Огама заявив, що правоохоронців не розміщуватимуть безпосередньо в центрах KPSEA та KJSEA. За його словами, оцінювання компетентностей мають відбуватися у спокійній атмосфері, а надмірна присутність силовиків могла б викликати в учнів тривогу. Водночас уряд співпрацює з Міністерством внутрішніх справ, щоб реагувати на можливі наслідки сильних опадів, підтоплень, проблем безпеки та важкодоступності окремих місцевостей.

KPSEA триватиме з 26 до 28 жовтня, а KJSEA — з 26 до 30 жовтня. У кількох округах посадовці повідомили про своєчасне доставлення матеріалів і посилення охорони пунктів їхнього отримання. У Туркані учнів із сіл, де поновилися напади бандитських угруповань, супроводжують до безпечніших центрів оцінювання. У Ламу додаткові сили безпеки розгорнули поблизу кордону з Сомалі та в районі лісу Боні.

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Голод, повені та заяви про порушення

В окрузі Муранґа серйозною проблемою назвали нестачу продовольства, особливо в посушливих районах. За даними місцевого департаменту з управління надзвичайними ситуаціями, гострий голод через екологічні та економічні чинники відчувають щонайменше 80 тисяч домогосподарств.

У північно-східному регіоні деякі батьки заявили, що їх нібито просили сплатити гроші за сприяння списуванню. Зокрема, у Гаріссі окремі школи звинуватили у стягненні від 10 до 30 тисяч кенійських шилінгів з учня. Регіональний директор освіти Адан Робле сказав, що його відомству про такі твердження не відомо. Для доступу до районів із загрозами безпеці там підготували гелікоптери та державні автомобілі.

В окрузі Барінґо на початку оцінювання зафіксували адміністративні труднощі: спершу був відсутній матеріал оцінювання одного учня, а у шести кандидатів виявили розбіжності в даних після розподілу до шкіл, відмінних від місця їхньої реєстрації. Посадовці заявили, що ці питання вирішили разом із Kenya National Examinations Council.

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