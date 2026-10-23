У Кенії суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві — Nation Kenya

Суд у Кенії дозволив утримувати Нельсона Амбію під вартою протягом 14 днів у межах розслідування ймовірного вбивства його дівчини Феруз Хусейн. Упродовж цього часу слідчі мають завершити розслідування, а держава має вирішити, чи висувати чоловікові обвинувачення у вбивстві, повідомляє Nation Kenya.

Версія слідства

Слідчий Амос Менза заявив у суді, що поліція вважає: Феруз Хусейн могла загинути внаслідок удушення. Також правоохоронці перевіряють твердження, за якими Амбіа нібито надіслав матері та сестрі загиблої відео з її тілом. На записі, про який ідеться, чути чоловічий голос, що промовляє суахілі: «pumzika kwa amani» — «спочивай з миром».

За словами Мензи, після інциденту підозрюваний, імовірно, поїхав до Найваші. Його затримали після 21 дня розшуків. Прокуратура заперечувала проти звільнення чоловіка під заставу, посилаючись на те, що він не має відомого постійного місця проживання в Найробі та може бути недоступним для слідства.

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Рішення суду

Магістратка Джоан Маті погодилася, що сторона обвинувачення навела достатні підстави для тримання Амбії під вартою. Вона зазначила, що ймовірна поїздка до Найваші є підставою відмовити у заставі, та зобов’язала Управління кримінальних розслідувань Кенії встановити походження відео, яке поширюється в соціальних мережах.

Суд також зобов’язав поліцію перевірити заяви підозрюваного про те, що його тричі нібито атакувала група чоловіків і завдала йому тяжких травм. Правоохоронці мають допитати свідків, а Амбію направлять на оцінку психічного стану, щоб встановити його здатність постати перед судом. Наступне засідання у справі призначили на 5 листопада 2026 року.

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