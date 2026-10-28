У Кенії телефон загиблої студентки знайшли серед церковних пожертв — Nation Kenya

У Кенії на слуханнях у Високому суді в Кібера пасторка Ханна Фейт Мукамі заявила, що телефон студентки Multimedia University of Kenya Сильвії Кемунто Аяє знайшли в сумці для церковних пожертв. Як повідомляє Nation Kenya, пристрій Oppo виявили 2 квітня 2025 року, коли підраховували пожертви.

Мукамі, яка також є адміністраторкою церкви Jesus Is Alive Ministries, розповіла суду, що телефон зберігали в безпечному місці, доки його не почали розшукувати поліцейські. Під час перехресного допиту вона підтвердила, що представлений у суді телефон є тим самим пристроєм, знайденим серед пожертв.

Обвинувачення у справі

Колишнього хлопця студентки Еріка Мутінду Філіпа обвинувачують у вбивстві Аяє 30 березня 2025 року в університеті та скиданні її тіла до резервуара на даху університетської будівлі. Обвинувачений заперечує провину.

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Керівник служби безпеки університету Сайлас Отьєно повідомив, що після заяви про зникнення студентки працівники закладу разом із поліцією обшукали територію. Згодом охоронець запропонував перевірити резервуари на даху. Один із них, за словами свідка, мав ознаки втручання, а на його кришці лежав камінь. Усередині виявили тіло студентки.

Свідчення про стосунки

Подруга та однокурсниця Аяє Неунуна Муніра Намасі заявила, що стосунки загиблої з обвинуваченим стали токсичними. За її словами, студентка розповідала про неналежне ставлення з боку хлопця та думала переїхати до гуртожитку за межами університету, щоб уникати зустрічей із ним. Інша колишня сусідка по кімнаті, Меган Нассеріан Кіхара, також сказала суду, що Аяє характеризувала ці стосунки як погані. Слухання у справі тривають.

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