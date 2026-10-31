У Кенії уклали угоду на Sh20 млрд для завершення страйку викладачів — Nation Kenya

У Кенії уряд і профспілки працівників державних університетів уклали угоду на Sh20 млрд, яка має завершити кількатижневий страйк викладачів. Домовленість охоплює колективний договір на 2025–2029 роки та передбачає підвищення базових зарплат і перегляд низки надбавок.

Як повідомляє Nation Kenya, викладачам встановлять мінімальну щомісячну транспортну надбавку в Sh18 тис. Державна секретарка з питань вищої освіти Беатріс Іньянгала заявила, що угода дає змогу негайно відновити викладання, навчання, дослідницьку роботу та інші академічні програми.

Фінансування угоди

Генеральний секретар Профспілки академічного персоналу університетів Константін Васонга повідомив, що Sh20 млрд виділятимуть трьома частинами: по Sh6,7 млрд у 2026/27 і 2027/28 фінансових роках та Sh6,6 млрд у 2028/29 фінансовому році. За його словами, базові місячні зарплати зростатимуть на 3,5% щороку протягом чотирьох років, починаючи з липня 2025 року, а автоматичне щорічне підвищення становитиме 5%.

Сторони також погодили гармонізацію та збільшення транспортних, відпускних, проїзних і багажних надбавок для більшості академічного персоналу державних університетів. Заборгованість із зарплат і надбавок за період із 1 липня 2025 року до 30 червня 2026 року виплачуватимуть трьома частинами.

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Нові діапазони зарплат

До 2028–2029 років базова місячна зарплата працівників категорії graduate assistants зросте з Sh63 647–97 988 до Sh73 038–124 929. Асистенти-викладачі та тьютори отримуватимуть Sh123 788–211 725 замість нинішніх Sh107 872–166 072.

Для викладачів і наукових співробітників передбачено зростання діапазону базової зарплати з Sh121 928–187 710 до Sh139 917–239 312. Зарплати старших викладачів мають зрости до Sh177 568–303 707, доцентів — до Sh221 684–379 160, а професорів — до Sh257 772–419 888.

Профспілки UASU та KUSU підписали формулу повернення до роботи. Васонга також заявив, що дисциплінарні заходи, розпочаті проти працівників під час страйку, буде скасовано, а участь у протесті не має вплинути на продовження строкових контрактів.

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