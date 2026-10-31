У Кенії в ДТП за участю вантажівки загинули шестеро — Nation Kenya

Шестеро людей, зокрема водій пасажирського мікроавтобуса, загинули внаслідок зіткнення трьох транспортних засобів на трасі Накуру—Елдорет у районі Коріомат у Кенії. Про це повідомляє Nation Kenya.

Зіткнення трьох транспортних засобів

Аварія сталася опівночі. Вантажівка Mercedes-Benz Actros, що їхала з Накуру до Елдорета, звернула праворуч, намагаючись уникнути іншого автомобіля попереду. Після цього вантажівка врізалася в Toyota Succeed, а потім — у пасажирський мікроавтобус Toyota Hiace North Rift Sacco, який перевозив десятьох пасажирів.

Від удару легковий автомобіль і мікроавтобус з'їхали в кювет праворуч від дороги.

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Загиблі та розслідування

Командувач округу Уасін-Гішу Вілберфорс Січірані підтвердив, що на місці загинули водій мікроавтобуса Шабан Хассан Ванга та п'ятеро пасажирок. Ще кілька пасажирів дістали тяжких травм і були доправлені до медичних закладів округу Уасін-Гішу.

Тіла загиблих перевезли до моргу навчально-реферальної лікарні Мої, де мають провести розтини. Поліція розпочала розслідування, щоб встановити точні обставини аварії. Уламки транспортних засобів евакуюють до поліцейської дільниці Бьорнт-Форест для огляду.

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