У Кенії вчителі заявили про кар’єрний тупик у молодших середніх школах — Nation Kenya

Учителі молодших середніх шкіл у Кенії заявляють, що після переведення з початкових шкіл не мають чітких перспектив кар’єрного зростання. Частина педагогів стверджує, що система не врахувала їхніх попередніх підвищень і управлінського досвіду. Про це повідомляє Nation Kenya.

Учителів переводили до молодших середніх шкіл у 2023 та 2024 роках після запровадження системи освіти, заснованої на компетентностях, щоб подолати нестачу викладачів. Під час переведення педагогів зараховували до посадової категорії C2. Для тих, хто вже мав цю категорію після проходження співбесід або виконував обов’язки старших учителів, це не означало нового підвищення.

Обмежене кар’єрне зростання

За чинною структурою вчителі молодших середніх шкіл можуть перейти до категорії C3 після трьох років роботи. Наступна категорія, C4, пов’язана з адміністративними посадами — зокрема заступника директора в початковій школі або старшого вчителя у старшій школі. У молодших середніх школах аналогічних посад немає, тому педагоги не розуміють, як просуватися після C3.

Учителька Моніка Кімані з Тіки заявила, що Комісія з питань педагогічної служби Кенії не врахувала тих, хто підвищився ще до переведення. Учитель Протас Канака, направлений до округу Кіамбу, також сказав, що його досвід керівництва школою в приватному секторі не врахували під час переведення.

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Інший учитель, Каранья з Найробі, заявив, що молодші середні школи не мають чіткої адміністративної структури. За його словами, вчителі звітують старшому вчителю та заступнику директора, які працюють у початковій секції школи, а їхні питання передають керівнику закладу.

Спір щодо профспілкового представництва

Ситуація розвивається на тлі спору між Спілкою вчителів післяпочаткової освіти Кенії Kuppet та Національною спілкою вчителів Кенії Knut щодо представництва педагогів. Генеральний секретар Kuppet Акело Місорі заявив, що переведення до молодших середніх шкіл фактично відносить учителів до сектора післяпочаткової освіти.

Водночас окремі вчителі заявили, що не просили переводити їх із Knut до Kuppet, але побачили профспілкові відрахування на користь Kuppet у розрахункових листках. Генеральний секретар Knut Коллінз Ойю відкинув звинувачення, що його профспілка перешкоджає вибору членів. Він також стверджував, що 9 830 переведених учителів повернули до Knut за рішенням суду після того, як вони висловили бажання залишитися в цій організації.

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