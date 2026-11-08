У Кенії Національна комісія поліцейської служби (NPSC) відхилила запит на однорічне продовження контракту старшому помічнику генерального інспектора поліції Гідеону Ньяле Мунзі. Він очолює Коледж Національної поліцейської служби в Кіґаньйо, окрузі Ньєрі, та досяг 60-річного віку в серпні 2026 року — встановленого законом пенсійного віку для державних службовців. Про це повідомляє Nation Kenya.

10 серпня генеральний інспектор поліції Дуглас Канджа звернувся до голови NPSC Амані Юди Комори з проханням продовжити контракт Мунги на рік. Канджа пояснював це потребою забезпечити безперервність керівництва коледжем, де навчали новобранців, а також працівників нового поліцейського підрозділу для агломерації Найробі.

Відхилений запит

Мунга мав залишити посаду 11 серпня. 31 серпня Канджа повідомив заступнику генерального інспектора Еліуду Лагату, що запит на продовження контракту не схвалили, і попросив організувати виплату за дні, відпрацьовані Мунгою після досягнення пенсійного віку.

За інформацією видання, в серпні 2025 року Мунга також просив підвищити його пенсійний вік до 64 років, однак NPSC не підтримала й це звернення. Посадовець підтвердив, що досі перебуває на посаді, але відмовився детально коментувати ситуацію з контрактом, назвавши її особистою справою.

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Спір про кадрові повноваження

18 серпня NPSC вирішила сформувати спільну технічну групу з представників комісії та Національної поліцейської служби. Вона мала оцінити обставини звернення та підготувати рекомендації.

Група зазначила, що Високий суд раніше передав кадрові функції в поліції до офісу генерального інспектора, а Апеляційний суд не зупинив дію цього рішення на час розгляду скарг. На цій підставі група дійшла висновку, що комісія не мала повноважень наймати, повторно призначати або продовжувати контракти поліцейських.

Водночас технічна група вказала на прогалину в плануванні зміни керівництва коледжу та рекомендувала забезпечити перебування Мунги на посаді до церемонії випуску. Апеляційний суд 16 жовтня підтримав рішення про зосередження кадрових повноважень у поліції в офісі генерального інспектора.

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