У Кенії вилучили 454 кг імовірних наркотиків — Nation Kenya

У Кенії правоохоронці вилучили 454 кілограми речовин, які вважають наркотиками, під час операції в підокрузі Мсамбвені округу Квале. За даними Nation Kenya, вартість партії оцінюють у 3,6 млрд кенійських шилінгів.

Троє затриманих

Директор Управління кримінальних розслідувань Кенії Мохамед Амін заявив, що під час міжвідомчої операції затримали трьох людей — двох громадян Танзанії та громадянку Уганди. Вони перебувають під вартою та очікують постання перед судом.

За інформацією джерел видання, вилучені речовини попередньо вважають метамфетаміном. Їхній склад ще має перевірити державний хімік.

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Операція за участі Танзанії

Операція почалася 5 листопада із затримання підозрюваного в Танзанії. За даними Управління кримінальних розслідувань Кенії, танзанійські правоохоронці перехопили його з окремою партією — 259 кг речовин, які, ймовірно, були метамфетаміном і кокаїном. Згодом чоловіка передали кенійським офіцерам на прикордонному переході Лунгалунга—Хорохоро.

Слідчі повідомили, що затриманий вивів їх на ймовірного спільника в селі Ширазі. Подальші допити й розшук привели правоохоронців до села Ганджа-Ла-Сімба в місцевості Кінондо, де вони виявили 454 кг підозрюваних наркотиків і затримали ще одну людину. Під час операції також вилучили два автомобілі та мотоцикл. Розслідування триває.

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