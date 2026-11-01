У Кенії вимагають змін до семи освітніх законопроєктів — Nation Kenya

У Кенії освітні профспілки, представники приватних шкіл і батьківські організації виступили за внесення змін до семи законопроєктів, що мають реформувати систему освіти. Документи проходять громадське обговорення за участю комітету Національної асамблеї з питань освіти, повідомляє Nation Kenya.

Ініціативи охоплюють управління школами, підготовку вчителів, національне оцінювання, облік освітніх кваліфікацій, а також фінансування й розподіл студентів до університетів та закладів технічної і професійної освіти. Серед них — законопроєкти про базову освіту, фінансування і розподіл студентів у третинній освіті, Кенійський інститут розроблення навчальних програм, Національну раду з оцінювання освіти та Комісію з питань роботи вчителів.

Суперечки щодо фінансування студентів

Профспілка академічного персоналу університетів UASU заявила, що законопроєкт про фінансування та розподіл студентів надто зосереджений на фінансуванні студентів і недостатньо враховує потреби самих університетів. Організація закликала провести повну оцінку фінансового та інституційного впливу реформи, зокрема розрахувати витрати на фінансування студентів і поточні потреби державних університетів.

Документ передбачає створення Управління з фінансування третинної освіти TEFA, яке має об’єднати функції Ради з позик для вищої освіти, Університетського фонду та Ради фінансування технічної і професійної освіти. UASU також пропонує надати представникам профспілки місця в радах TEFA та служби розподілу студентів KUCCPS.

UASU і Спілка вчителів післяпочаткової освіти KUPPET розкритикували норму, за якою випускники повинні почати повертати освітню позику протягом року після завершення навчання. Вони пропонують пов’язати початок виплат із працевлаштуванням або наявністю стабільного доходу та передбачити пільговий період для безробітних і неповністю зайнятих випускників.

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Пропозиції вчителів і приватних шкіл

Спілка викладачів технічної та професійної освіти KUTVET заявила, що фінансування має враховувати реальну вартість навчання за різними спеціальностями. На її думку, підготовка зварювальників, автоінженерів, мехатроніків або фахівців з електромонтажу потребує витрат на обладнання, витратні матеріали, засоби захисту, практичну підготовку й оновлення застарілої техніки.

Національна спілка вчителів KNUT заперечила проти положення законопроєкту про Комісію з питань роботи вчителів, яке забороняє вчителям займатися іншою оплачуваною діяльністю під час служби в комісії. У профспілці вважають, що комісія не повинна контролювати діяльність педагогів поза встановленим робочим часом.

Асоціація приватних шкіл Кенії просить прямо дозволити реєстрацію окремих молодших середніх шкіл, а не лише закладів, інтегрованих до початкових шкіл. Вона також домагається, щоб учні приватних шкіл могли претендувати на державні стипендії та допомогу залежно від їхніх обставин, а не від статусу закладу. Національна асоціація батьків закликала посилити законодавчі механізми представництва батьків у консультаціях із міністерством освіти, парламентом, місцевою владою та школами.

Очікується, що Комісія з питань роботи вчителів і Рада губернаторів подадуть фінальні пропозиції. Після завершення обговорення парламентський комітет має представити звіт Національній асамблеї.

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