У Кенії виписали останнього пацієнта з Еболою — Deutsche Welle

У Кенії з лікарні в Найробі виписали останнього пацієнта, який проходив лікування від хвороби, спричиненої вірусом Ебола. Про це в середу заявив міністр охорони здоров’я країни Аден Дуале, повідомляє Deutsche Welle.

Карантин для контактних осіб

За словами міністра, в останнього пацієнта було 11 контактних осіб. Вони також перебуватимуть на карантині протягом 21 дня. Якщо до 23 грудня в країні не виявлять нових людей із симптомами хвороби, Кенію оголосять вільною від Ебола.

Міністерство охорони здоров’я Кенії заявило, що фахівці відстежили та контролювали всі 135 контактів, пов’язаних із першим виявленим випадком. Усі дев’ять підтверджених випадків захворювання належали до одного ланцюга передачі, а поширення інфекції серед населення не зафіксували.

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Дев’ять випадків у Кенії

Перший випадок Ебола в Кенії зареєстрували 6 жовтня у чоловіка, який нещодавно повернувся з Демократичної Республіки Конго. Із дев’яти пацієнтів семеро одужали, ще двоє померли.

Тим часом у Демократичній Республіці Конго повідомили про 11 тисяч випадків Ебола. Нинішній спалах, що розпочався у травні, став найсмертоноснішим в історії країни: від хвороби померли 5387 людей. Один випадок також зафіксували в Нігерії у пацієнта, який нещодавно подорожував з Уганди.

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