У Кенії виправдали чотирьох у справі про вбивство подружжя — Nation Kenya

Високий суд у Ньямірі, Кенія, виправдав чотирьох обвинувачених у справі про вбивство Едварда Мореми Ньягечі та його дружини Грейс Монгіни Мореми. Суддя Тріпсіса Черере Вамае постановила, що обвинувачення не надало достатніх доказів причетності підсудних до злочину, повідомляє Nation Kenya.

Подружжя, яке було натуралізованими громадянами США та проживало в Міннеаполісі, перебувало в Кенії у березні 2023 року. Їхні тіла знайшли 21 березня 2023 року в укріпленому будинку в Ньямакакорото, окрузі Ньяміра. Сусіди увійшли до оселі, коли пара не з’явилася під час свого звичного ранкового розпорядку.

Обвинувачення у справі

Езекіеля Могені Мігіро, Періс Ондару, Денніса Ондару Клемента та Пітера Нджороге Кіріку обвинувачували за двома епізодами вбивства. За версією обвинувачення, напад був спланованим, а фігуранти мали різні ролі. Прокуратура представила свідчення 17 свідків.

Вона посилалася на ймовірний мотив помсти в першого обвинуваченого, сімейні та спадкові суперечки, дані про місцезнаходження мобільного телефону, операції з пристроєм, перекази з рахунків мобільних грошей подружжя, записи камер банку та вилучену вогнепальну зброю. Обвинувачення також намагалося довести спільний намір фігурантів.

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Висновки суду

Суддя встановила, що подружжя було незаконно вбите з умислом, однак обвинувачення не довело участі в злочині жодного з чотирьох підсудних. Свідчення щодо впізнання першого обвинуваченого суд визнав ненадійними, а дані про сімейні конфлікти й погрози не доводили причетності другого.

Телефонні записи та вилучена зброя, за висновком суду, не пов’язували третього обвинуваченого з убивством. Операції з пристроєм, перекази коштів і записи з банкомата також не дали змоги достовірно ідентифікувати четвертого підсудного як учасника злочину. Сукупність непрямих доказів викликала підозри, але не сформувала безперервного ланцюга, який доводив би вину поза розумним сумнівом.

Адвокат родини Вілкінс Очокі заявив, що близькі загиблих розчаровані рішенням. За його словами, вони мають намір взаємодіяти з Управлінням директора державного обвинувачення Кенії щодо подання апеляції.

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