У Кенії за три місяці зафіксували 47 порушень свободи преси — Nation Kenya

У Кенії Рада з питань медіа (MCK) заявила про зростання кількості порушень свободи преси напередодні загальних виборів 2027 року. У липні—вересні 2026 року організація задокументувала 47 випадків порушень щодо журналістів, зокрема напади, погрози, затримання, залякування та переслідування, повідомляє Nation Kenya.

За аналогічний період 2025 року MCK зафіксувала 17 таких випадків, а 2024 року — 24. Із 47 порушень 34 становили напади, п'ять — погрози, два — затримання та ще два — залякування. По одному випадку припало на викрадення, переслідування та стеження.

Найбільше випадків у Найробі

Найбільше порушень зареєстрували в Найробі — 13. У Хома-Бей зафіксували вісім випадків, у Меру — сім, у Бунгомі — шість, у Ньяндаруа — чотири. Серед постраждалих були 36 чоловіків і дев'ять жінок; ще у двох випадках гендер журналістів окремо не уточнили.

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Менеджерка MCK із питань свободи преси та адвокації Ребекка Мутісо зазначила, що журналісти після нападів часто не отримують номерів записів у поліцейському журналі або медичних форм P3 у лікарнях. За її словами, брак доказів ускладнює роботу слідчих і прокурорів, а потерпілі не завжди готові звертатися до суду через побоювання втручання роботодавців і втрати рекламних доходів.

Напад під час довиборів

16 липня 2026 року журналістів, які висвітлювали парламентські довибори в окрузі Ол-Калу, що в окрузі Ньяндаруа, побили та пограбували озброєні чоловіки в масках. За даними видання, нападники пересувалися позашляховиками та були в цивільному одязі.

Помічник директора Кенійської національної комісії з прав людини Лукас Кіманті поставив під сумнів ефективність присутності поліції під час таких інцидентів. Координаторка африканської програми Комітету захисту журналістів Мутокі Мумо також попередила, що під час виборів безпекова ситуація для журналістів у Східній Африці стає дедалі небезпечнішою.

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