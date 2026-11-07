У Кенії заарештували двох футболістів через напад на арбітра — Nation Kenya

У Найробі, Кенія, поліція заарештувала футболістів «Каріобангі Шаркс» Патіллу Омото та Ерастуса Чесару у зв’язку зі справою про напад на арбітра Джона Сулве під час матчу плейоф за право виступати у найвищому дивізіоні країни. Як повідомляє Nation Kenya, рішення притягнути обох гравців до відповідальності ухвалив директор служби державного обвинувачення Ренсон Інґонґа після інциденту 6 жовтня на спортивному комплексі «Улінзі».

Інцидент під час плейоф

Матч-відповідь між «Каріобангі Шаркс» і «Момбаса Юнайтед» мав визначити, яка з команд гратиме в Прем’єр-лізі Футбольної федерації Кенії, а яка вилетить до Національної суперліги. Перед зустріччю «Момбаса Юнайтед» мала перевагу 2:1 після домашньої перемоги.

Наприкінці другого тайму Сулве призначив пенальті «Момбаса Юнайтед» після фолу в штрафному майданчику. На той момент «Шаркс» вели 2:1, а загальний рахунок двоматчевого протистояння був 3:3. Гравці «Каріобангі Шаркс» оточили арбітра, протестуючи проти рішення. На відео інциденту, за даними видання, видно, як деякі футболісти грубо поводилися із суддею.

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Згодом уболівальники подолали огорожу та рушили до Сулве. Арбітра атакували, коли він намагався залишити поле за допомогою військовослужбовців Кенійських сил оборони та стюардів. Матч припинили через насильство.

Обвинувачення та футбольні санкції

Омото та Чесарі мають висунути обвинувачення у нападі та створенні безладу. Речник поліції Мучірі Ньяга заявив, що слідство дійшло висновку: сутичка вийшла за межі спортивного епізоду. За його словами, правоохоронці виявили ознаки кримінальної поведінки, зокрема побиття арбітра й напади на вболівальників.

Комітет ліг і змагань Футбольної федерації Кенії зарахував «Каріобангі Шаркс» технічну поразку 0:2. «Момбаса Юнайтед» здобула підвищення до Прем’єр-ліги, а «Шаркс» вилетіли до Національної суперліги. Комітет також передав усі випадки насильства та неналежної поведінки під час матчу до дисциплінарного комітету федерації для розгляду й можливих санкцій.

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