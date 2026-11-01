У Кенії закликали оголосити дорожню кризу національним лихом — Nation Kenya

Національне управління транспорту та безпеки Кенії (NTSA) закликало надати кризі безпеки дорожнього руху статус національного лиха. Як повідомляє Nation Kenya, директор NTSA з безпеки дорожнього руху Ендрю Кіплагат вважає, що це дало б змогу залучити екстрене фінансування з державної скарбниці та скоординувати дії різних органів влади.

Звернення прозвучало після низки смертельних аварій. За даними видання, у ДТП на шосе Найробі—Момбаса в районі Канга загинули 24 людини, а в аварії за участю кількох транспортних засобів поблизу Салами — ще 17. У районі Коріомат на трасі Накуру—Елдорет у зіткненні трьох транспортних засобів загинули шестеро людей.

Понад 270 небезпечних ділянок

NTSA офіційно визначило в країні понад 270 аварійно небезпечних ділянок доріг. Із них 199 розташовані вздовж Північного коридору Момбаса—Малаба, який сполучає головний морський порт Східної Африки з кордоном Уганди. Їх картографували під час міжвідомчої перевірки 2017 року за участю дорожніх служб, поліції та громадських організацій.

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За оцінкою управління, у Кенії щороку стається близько 20 тисяч ДТП, унаслідок яких гинуть понад 5 тисяч людей. Статистика Національного бюро статистики Кенії свідчить, що у 2025 році було зареєстровано 5 009 смертей на дорогах проти 4 748 у 2024-му. Станом на 4 жовтня NTSA зафіксувало 3 995 загиблих: серед них 1 490 пішоходів, 1 061 мотоцикліст, 662 пасажири та 352 водії.

Проблеми інфраструктури

Аудити небезпечних відрізків виявили стерту або відсутню розмітку й дорожні знаки, відсутність знаків обмеження швидкості, безпечних переходів і смуг для немоторизованого транспорту. Фахівці також зафіксували небезпечні повороти з обмеженою оглядовістю, проблемні перехрестя та нестачу належних відбійників.

Кіплагат назвав фізичне розділення зустрічних потоків руху одним із головних рішень. Серед інших рекомендацій — перебудова небезпечних поворотів, встановлення сталевих і бетонних бар’єрів, будівництво пішохідних містків і багаторівневих розв’язок та створення єдиної системи оперативних даних про ДТП. Уряд уже встановив розділювальні бар’єри на ділянці Салга—Сачангван і виконує роботи з розширення окремих трас, однак багато визначених небезпечних зон досі не модернізовані.

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