У Кенії запропонували док у Момбасі для суден завдовжки до 285 м — The Rio Times

Державна компанія Kenya Shipyards запропонувала збудувати в порту Момбаси в Кенії сухий док для ремонту суден завдовжки від 185 до 285 метрів. За оцінкою компанії, об’єкт зможе виконувати до 32 ремонтних контрактів на рік, повідомляє The Rio Times.

План представили 6 листопада Комітету з питань оборони, розвідки та міжнародних відносин Національної асамблеї Кенії під час візиту депутатів на верф Kenya Shipyards у Кісуму — портовому місті на озері Вікторія. Компанія заявила, що судна, які працюють в Індійському океані, мають обмежений доступ до належних ремонтних потужностей у регіоні.

Док для ремонту великих суден

Запропонований об’єкт має бути сухим доком — басейном біля води, який герметизують і осушують, щоб ремонтні бригади могли працювати з корпусом судна поза водою. Проєкт доку передбачає обслуговування суден завдовжки від 185 до 285 метрів.

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Kenya Shipyards оцінює свої нинішні можливості в одночасному обслуговуванні п’яти суден. Якщо док збудують, він може розширити ремонтні потужності для судноплавства в Індійському океані. Вартість проєкту, джерела фінансування, графік будівництва та точне місце розташування в порту поки не оприлюднили.

Наявні потужності Kenya Shipyards

Компанію Kenya Shipyards заснували у 2020 році. Вона управляє верф’ю на військово-морській базі Мтонгве в Момбасі, відкритою у грудні 2021 року. Там є сліп — похила споруда для підйому суден із води, здатна приймати судна водотоннажністю до 4 тисяч тонн.

Також Kenya Shipyards побудувала 100-метрове судно MV Uhuru II для озера Вікторія. Його вартість становила 2,4 млрд кенійських шилінгів, або приблизно 18,5 млн доларів. Під час візиту депутати також поцікавилися, наскільки компанія залежить від державного фінансування.

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