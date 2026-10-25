У Наїробі, Кенія, затримали члена окружної асамблеї, який представляє район Іканга/Кятуне в окрузі Кітуї, Сайруса Кісаві Мусьйоку. Його затримали у справі про крадіжки мобільних телефонів. Поліція заявила, що записи камер спостереження допомогли ідентифікувати Мусьйоку у трьох зареєстрованих епізодах крадіжок у серпні та вересні 2026 року, повідомляє Nation Kenya.

За даними видання, слідчі заявили, що викрадені телефони згодом продають як нові пристрої необізнаним покупцям, зокрема в Ефіопії. Високопоставлений поліцейський, який говорив на умовах анонімності через триваюче слідство, повідомив, що Мусьйоку підозрюють у причетності до мережі, яка, за версією поліції, переправляла викрадені речі з Наїробі до Ефіопії. Подробиць посадовець не навів.

Після затримання також стало відомо про невиконаний ордер у кримінальній справі 2024 року. За інформацією Nation Kenya, Мусьйоку розшукували через неявку до суду після звільнення під заставу. У суді Макадара йому висували обвинувачення у крадіжці.

Поліція зосереджується на мережах збуту

Речник Національної поліцейської служби Мучірі Ньяга заявив, що правоохоронці дедалі більше зосереджуються не лише на виконавцях вуличних злочинів, а й на фінансистах та мережах збуту. Він навів приклад затримання у Наїробі чоловіка з двома сумками мобільних телефонів, які, за даними поліції, призначалися для Уганди.

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За словами Ньяги, для викрадених телефонів існують ринки в Уганді та Демократичній Республіці Конго. Він зазначив, що виконавців крадіжок можуть фінансувати, визначати їм райони дії та забезпечувати каналами збуту.

Масштаби діяльності угруповань

На початку жовтня головний секретар Міністерства внутрішніх справ і національної адміністрації Кенії Реймонд Омолло повідомив, що уряд ідентифікував 109 організованих злочинних угруповань і груп у країні — порівняно з 89, які були оголошені незаконними у 2016 році. Від 1 січня до 31 серпня 2026 року поліція затримала та передала до суду 1827 підозрюваних у справах, пов’язаних із хуліганством та організованою злочинною діяльністю. Влада повідомила про 729 обвинувальних вироків, ще 716 справ перебувають на розгляді судів.

У звіті Національного центру досліджень злочинності за 2025 рік зафіксували 309 банд в 11 округах Кенії. Найбільше угруповань виявили в Момбасі — 73, далі йдуть Наїробі з 56 та Кіліфі з 47. Окремий звіт Національної комісії з питань згуртованості та інтеграції попереджав про посилення насильства й злочинності під час виборчих циклів та можливе залучення таких груп до залякування політичних опонентів напередодні загальних виборів 2027 року.

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