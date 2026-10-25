У Кенії затримали інспектора, якого пов’язують із двома вбивствами — Nation Kenya

У кенійському місті Елдорет 24 жовтня затримали інспектора поліції Кеннета Кіпкембоя Санґа, який переховувався від слідства у справах про вбивства адвоката Кіало Мбобу та клінічної психологині Вікторії Мутісо в Найробі. Як повідомляє Nation Kenya, операцію провели детективи Управління кримінальних розслідувань Кенії на підставі оперативної інформації.

Затримання в Елдореті

За даними Управління кримінальних розслідувань, правоохоронці перехопили Санґа на Uganda Road у центральній частині Елдорета, округ Уасін-Гішу. Він перебував за кермом сріблястого Toyota Fielder. Слідчі заявили, що офіцер нібито намагався продати автомобіль, щоб отримати гроші на щоденні витрати.

Після затримання Санґа доправили до поліцейської дільниці Елдорета для оформлення. Детективи продовжують перевіряти обставини обох убивств і можливу причетність інших осіб. Слідчі раніше пов’язували інспектора з імовірною координацією нападів, однак його затримання не означає встановлення вини.

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Два вбивства у Найробі

Адвоката, викладача університету та колишнього голову Трибуналу зі спорів між політичними партіями Кіало Мбобу застрелили 9 вересня 2025 року, коли він їхав додому дорогою Magadi Road у Найробі. За версією слідства, напад здійснив озброєний чоловік на мотоциклі.

У вересні 2026 року поліція затримала констебля Джуліуса Кіпкоеча Черуйота, якого підозрюють у безпосередньому вбивстві Мбобу. Слідчі також повідомляли, що балістична експертиза пов’язала з нападом пістолет Ceska, виданий цьому офіцерові. Прокуратура Кенії схвалила обвинувачення у вбивстві щодо п’ятьох підозрюваних у справі Мбобу.

Клінічну психологиню та дослідницю психічного здоров’я Вікторію Мутісо застрелили 29 липня 2026 року в районі Upper Hill у Найробі, коли вона перебувала в автомобілі. Поліція розглядає можливий зв’язок між двома вбивствами та тривалим майновим спором між чоловіком Мутісо, професором Девідом Мусіїмі Ндетеї, і його колишньою дружиною Роуз Мбіте Мулва. Цю версію слідство має довести доказами в суді, а всі підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде встановлено судом.

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