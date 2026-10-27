У Кенії зіткнення автобуса з вантажівкою забрало 24 життя — Nation Kenya

У Кенії на трасі Момбаса—Найробі біля Канги в окрузі Макуені церковний автобус зіткнувся з вантажівкою. Загинули 24 людини, ще десятки зазнали травм. Автобус повертався до Момбаси після похорону єпископа Ісаї Кіганане в селі Маракусі в окрузі Какамега, повідомляє Nation Kenya.

Обставини аварії

Національне управління транспорту і безпеки Кенії заявило, що водій автобуса втратив контроль над транспортним засобом під час спроби обігнати колону машин. Обставини ДТП ще розслідують.

Постраждалий в аварії туроператор Майкл Мосала, який дістав травм голови та грудної клітки, вважає, що трагедії можна було уникнути, якби водій відпочив після похорону. За його словами, пасажири спершу домовилися їхати до Момбаси наступного ранку, однак група пасторів змінила план і наполягла на негайному поверненні, аби встигнути на недільні богослужіння.

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Серед загиблих були пастори

Генеральний секретар Спілки пасторів Момбаси Елайджа Вейні повідомив, що серед загиблих є четверо пасторів із різних євангельських церков. Родичі ідентифікували тіла загиблих у лікарні направлення субокругу Мтіто-Андей. Після розтину тіла планують перевезти до Момбаси на прохання сімей.

Влада округу Макуені скасувала лікарняні рахунки, плату за морг і посмертні розтини. Заступниця губернатора Люсі Мулілі закликала центральний уряд модернізувати травматологічний центр у Макінду, а губернатор Мутула Кілонзо-молодший виступив за розширення траси Момбаса—Найробі.

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