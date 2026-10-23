У Кенії знайшли телефон зниклої Чероно й затримали двох підозрюваних — Nation Kenya

У Кенії поліція знайшла мобільний телефон 53-річної Лілі Чероно Кімтаї, яка зникла 9 вересня у своєму будинку в Капламаї, окрузі Транс-Нзоя. Правоохоронці також затримали двох підозрюваних, які, за словами поліції, допомагають розслідуванню. Про це повідомляє Nation Kenya з посиланням на командувача поліції округу Ріко Нгаре.

Телефон і двоє затриманих

Нгаре заявив, що слідчі мають телефон Чероно та відпрацьовують зачіпки, щоб встановити її місцеперебування. Вони також розшукують зниклу вогнепальну зброю її чоловіка Майкла Кімутая — 57-річного колишнього офіцера президентського ескорту в адміністрації покійного президента Даніеля арапа Мої.

Кімутаї повідомив, що повернувся додому з Найробі, куди їздив на медичне обстеження, і застав будинок зачиненим. За його словами, родині довелося потрапити всередину силоміць. Дружини не було вдома, а її особисті речі, зокрема посвідчення особи, банківські картки та документи, залишилися в одній із кімнат. Попередньо слідчі не виявили явних слідів боротьби чи примусового проникнення.

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Оголошена винагорода

Чоловік зниклої оголосив винагороду в 200 тисяч кенійських шилінгів за достовірну інформацію, передану поліції, яка допоможе встановити місцеперебування Чероно та знайти зниклу вогнепальну зброю. Він розповів, що 9 вересня приблизно о 19:30 отримав від дружини повідомлення про її намір наступного дня поїхати до Момбаси. Після цього її телефон вимкнувся і залишався недоступним.

Працівниця ферми повідомила, що наступного ранку Чероно не прийшла на ферму, як робила зазвичай. Родина шукала жінку на території господарства та зверталася до родичів, але безрезультатно. Справу 16 вересня зареєстрували в поліцейській дільниці Качібора як зникнення людини та зникнення вогнепальної зброї.

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