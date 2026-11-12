У керівництві AfD Вайдель знову взяла гору над Хрупаллою — Der Spiegel

У Німеччині в керівництві партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) триває конфлікт між її очільниками Алісою Вайдель і Тіно Хрупаллою. За оцінкою Der Spiegel, Хрупалла знову поступився Вайдель у цьому протистоянні.

Суперечка про депортації

Як зазначає видання, предметом внутрішньопартійних розбіжностей є те, наскільки жорсткими мають бути підходи до депортацій. Дискусія також стосується витіснення з Німеччини людей із міграційним походженням.

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Боротьба за вплив

За оцінкою Der Spiegel, ця суперечка не обмежується розбіжностями щодо політичних підходів. Видання вважає, що за нею стоїть боротьба за вплив у керівництві AfD.

У публікації ситуацію описано як чергову поразку Хрупалли в суперництві з Вайдель. Статтю Анн-Катрін Мюллер і Фабіана Гіллебранда опубліковано 12 листопада 2026 року.

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