У місті Кетрін на півночі Австралії територію місцевого суду можуть огородити периметральним парканом через випадки вандалізму. Водночас Служба жіночої інформації та юридичної допомоги Кетріна (KWILS) попередила, що така конструкція може обмежити шляхи для виходу з небезпечної ситуації для постраждалих від домашнього насильства у разі конфлікту на території суду.

Як повідомляє ABC News, головна реєстраторка Місцевого суду Північної Території Сара Геннон у листі до користувачів суду пояснила потребу в огорожі низкою інцидентів, зокрема пошкодженнями вікон і дверей у неробочий час. За її словами, планують встановити просту петлеподібну огорожу, схожу на паркани навколо басейнів, без шипів та інших помітних елементів безпеки.

Побоювання щодо безпеки

Ворота огорожі мають залишати відчиненими у робочі години суду, щоб відвідувачі могли вільно заходити та виходити. Однак керівниця напряму адвокації KWILS Бріанна Белл вважає, що навіть відчинені ворота створять вузьке місце та зменшать кількість можливих шляхів для втечі.

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Вона звернула увагу, що відвідувачів перевіряють металодетектором лише на вході до самої будівлі. Тож, за її словами, людина з ножем могла б потрапити на огороджену територію непоміченою. Белл також поставила під сумнів, чи зможе огорожа без шипів запобігти нічним пошкодженням майна.

Проєктування триває

У департаменті генерального прокурора Північної Території заявили, що огорожа має протидіяти постійному вандалізму та пошкодженню майна. Там додали, що детальне проєктування триває, а під час нього враховують відгуки щодо доступу, пересування та безпеки.

Роботи ініціювала адміністрація Місцевого суду Північної Території, а фінансуватимуть їх із чинного бюджету суду. План також передбачає зрізання великого дощового дерева перед будівлею, яке, за повідомленнями, скидало великі гілки. KWILS розкритикувала пріоритетність цих робіт, закликавши натомість інвестувати в альтернативні входи та виходи. Архітектурна фірма Susan Dugdale and Associates у грудні 2024 року подала уряду Північної Території план масштабної реконструкції суду, покликаної зробити його безпечнішим і більш привітним для постраждалих від домашнього насильства.

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