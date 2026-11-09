У Кетріні, Австралія, двом працівникам магазину віком 18 і 20 років висунули обвинувачення у справі про ймовірний напад і задушення 33-річного чоловіка, якого поліція підозрює у крадіжці товарів. Про це повідомляє ABC News.

Переслідування після ймовірної крадіжки

За даними поліції Північної Території Австралії, інцидент стався в суботу приблизно о 10:35 у магазині торговельного центру Кетріна. За версією поліції, 33-річний чоловік нібито забрав предмети з зони біля прилавка та втік.

Двоє працівників наздогнали його неподалік від магазину. Поліція стверджує, що після цього вони вчинили тривалий фізичний напад: били чоловіка кулаками, копали та топтали його. За даними правоохоронців, чоловіка також нібито душили.

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Чоловік знепритомнів

Поліція заявила, що чоловік знепритомнів унаслідок нападу. Очевидці втрутилися, щоб не допустити подальшого насильства. Чоловіка доправили до лікарні, а згодом виписали.

Обох працівників магазину також відвезли до лікарні через травми рук, яких вони, за даними поліції, зазнали під час ймовірного нападу. Усіх трьох чоловіків узяли під варту. 33-річному чоловікові висунули обвинувачення у пограбуванні, а двом працівникам — обвинувачення, пов'язані з діями з наміром заподіяти тяжку шкоду та задушенням. Поліція закликала свідків звернутися до правоохоронців.

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