У Хайфі 50-річного чоловіка тяжко поранили ножем — Jerusalem Post

У Хайфі, Ізраїль, 50-річного чоловіка тяжко поранили ножем на вулиці Незалежності. Медики служби Маген Давід Адом доправили постраждалого до медичного центру Рамбам у тяжкому стані, повідомляє Jerusalem Post.

Підозрюваного затримали на місці

Поліція Хайфи розпочала розслідування після повідомлення про чоловіка, пораненого внаслідок насильницького інциденту в місті. Правоохоронці, які прибули на місце, збирали докази та проводили слідчі процедури.

Під час цих дій поліцейські затримали на місці підозрюваного, якого вважають причетним до поранення. Поліція вважає, що інцидент мав кримінальний характер. Обставини нападу ще з'ясовують.

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Інші інциденти

Окремо в місті Лод поліція відкрила розслідування після ще одного поранення ножем, яке також розглядають як імовірно кримінальний інцидент. Станом на вечір п'ятниці затримань у цій справі не було.

У Тель-Авіві перед футбольним матчем між «Бней Єгуда» та «Маккабі Ахі Назарет» поліція затримала чоловіка віком близько 20 років. Під час перевірки в нього виявили сигнальну ракету та викрутку. Крім того, правоохоронці знайшли додаткові сигнальні ракети в автобусі, яким уболівальники їхали на стадіон.

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