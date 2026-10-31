У Хайфі побили власника фалафельної крамниці, двох затримали — Jerusalem Post

У Хайфі, Ізраїль, у суботу, 31 жовтня, напали на 76-річного Джорджа Абу-Шакару — власника відомої фалафельної крамниці в районі Ваді-Ніснас. Чоловік зазнав травм дорогою на роботу, поліція затримала двох підозрюваних, повідомляє Jerusalem Post.

Напад дорогою до крамниці

За словами Абу-Шакари, він ішов звичним маршрутом до свого закладу, коли зустрів двох чоловіків віком приблизно 30 років. Один із них кілька разів покликав його, однак чоловік не відповів і продовжив рух. Після цього, за його свідченням, обидва почали його переслідувати.

Неподалік від крамниці нападники наздогнали Абу-Шакару. Він заявив, що один із них двічі вдарив його палицею по голові, через що він упав. Після падіння, за словами потерпілого, його продовжили бити руками й ногами. Чоловік зазначив, що не знав нападників і вони не вимагали від нього грошей чи будь-чого іншого.

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Стан потерпілого та позиція поліції

Абу-Шакарі надали допомогу в медичному центрі Рамбам, де він провів близько чотирьох годин, після чого повернувся додому. Він повідомив, що має проблеми з ногою, не може нормально ходити та працювати. Його син і донька допомагають вести сімейний заклад.

Жителі району заявили, що напад міг мати расовий мотив. Водночас поліція Хайфи повідомила, що не вважає інцидент національно вмотивованим. Правоохоронці пояснили цей висновок свідченнями потерпілого, допитом підозрюваного, якого затримали невдовзі після нападу, та перевірками за участю інших осіб.

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