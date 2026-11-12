У Хан-Юнісі в Палестині від переохолодження помер дев’ятимісячний хлопчик — Al Jazeera

У Хан-Юнісі на півдні сектора Гази, Палестина, дев’ятимісячний Кінан Ахмед Ракік помер від переохолодження в наметі, де жила його переміщена родина. Про смерть дитини повідомили його батько та лікар, який говорив з агентством AFP на умовах анонімності.

Батько хлопчика Ахмед Ракік розповів AFP, що вночі температура знизилася, а вранці він побачив, що шкіра сина посиніла. Чоловік доправив дитину до лікарні Насер, однак хлопчик уже помер. Речник Цивільної оборони Гази Махмуд Басаль також підтвердив смерть немовляти після впливу сильного холоду, повідомляє Al Jazeera.

Заклик пропустити гуманітарні товари

Смерть дитини сталася на тлі заклику коаліції з понад 50 країн та організацій, очолюваної Великою Британією, Катаром і Йорданією, забезпечити негайне надходження до Гази критично важливих товарів. Ідеться, зокрема, про товари для укриттів, паливо, воду, санітарію та охорону здоров’я.

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У заяві коаліції наголосили, що багато жителів Гази не мають належного укриття й ризикують зазнати переохолодження, респіраторних інфекцій, хвороб, що передаються через воду, та інших захворювань, яких можна уникнути. Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у відповідь на критику заявив, що Ізраїль дозволив доставити до Гази 91 тисячу наметів, а відповідальність за страждання населення поклав на ХАМАС.

Наслідки злив і похолодання

Крім холоду, цього тижня в Газі сталися підтоплення після сильних дощів, які зачепили намети десятків тисяч людей. Наступного дня після повені п’ятеро людей, серед них троє дітей, загинули, коли піщаний насип розмився та обвалився на їхні намети.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, станом на 8 листопада від штормів постраждали 26 тисяч домогосподарств. Близько 65% населення Гази досі живе в наметах або інших тимчасових укриттях. Речник ЮНІСЕФ Джеймс Елдер попередив, що повені стали лише початком холодного сезону.

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