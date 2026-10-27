У Ханчжоу на сході Китаю працівник служби міського контролю допоміг вуличній продавчині приготувати рисові коржики, перш ніж попросити її прибрати торгову точку з жвавого перехрестя. Відео інциденту в районі Маньцзюелун зняв один із користувачів мережі, повідомляє ECNS.

Торгівля заважала руху

Продавчиня встановила торгову точку біля перехрестя доріг Маньцзюелун і Хупао — у місці, де часто виникають затори. За даними видання, там було багато туристів і постійно рухався транспорт, а торгова точка перешкоджала проїзду.

До продавчині підійшов 40-річний Чень Ган — працівник допоміжного складу групи контролю туристичної зони Західного озера. Він попросив її залишити місце, однак жінка відповіла, що зробить це після виконання замовлень, які вже прийняла від клієнтів.

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Допоміг виконати прийняті замовлення

Чень Ган попередив, що після цих замовлень продавчиня не зможе продовжувати торгівлю, а потім почав обертати барабан пристрою для виготовлення коржиків. Він пояснив, що хотів пришвидшити роботу й зменшити затор. За його словами, негайна вимога припинити торгівлю могла спричинити суперечку через натовп, автомобільний рух і клієнтів, які чекали на свої замовлення.

Чень Ган працює у Ханчжоу понад десять років. Він зазначив, що працівники служби суворо контролюють несанкціоновану вуличну торгівлю, але у випадках першого порушення переважно застосовують роз’яснення та переконання.

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