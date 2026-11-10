У Хараре знесли будинки на тлі спору щодо прав на землю — Al Jazeera

У районі St Martins Extension у столиці Зімбабве Хараре муніципальні служби знесли будинки мешканців, які заявляють, що роками сплачували за земельні ділянки та отримали документи через процедури, пов’язані з міською радою. Як повідомляє Al Jazeera, знесення почалося близько 5:00 14 серпня, коли на місце прибули бульдозери та муніципальна поліція.

28-річна Метро Масунга, мати трьох дітей, розповіла, що спершу вважала прибуття техніки дорожніми роботами. За її словами, вона п’ять років працювала хатньою робітницею, щоб назбирати на ділянку. Масунга почала сплачувати за неї у 2015 році, отримала виділення землі у 2019-му, а у 2020 році мешканці почали отримувати офіційні документи.

Позиції мешканців і міської ради

Мешканці стверджують, що придбали ділянки через пов’язані з радою механізми та вклали заощадження у будівництво. Водночас міська влада Хараре заявляє, що застосовує містобудівні норми до споруд без належних дозволів або зведених на землях, не призначених для житлової забудови.

Згідно з документами міської ради, які бачило видання, понад 5 тисяч будинків можуть бути знесені за 37 невиконаними рішеннями Високого суду. Йдеться про об’єкти, визначені в межах ширшої програми, а не про кількість уже знесених будинків. Окрема робоча група ради перевірила 22 255 ділянок, щоб виявити споруди на заборонених або несанкціонованих територіях.

Представник муніципалітету Стенлі Гама заявив місцевим медіа, що рада зносить лише незаконно збудовані споруди, власників яких неодноразово попереджали не продовжувати будівництво. Директор житлового департаменту Хараре Едгар Дзехоньє також сказав, що мешканців застерігали від забудови цієї території, оскільки вона не була належно забезпечена інфраструктурою.

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Судове рішення і вимоги зупинити знесення

29 жовтня 2025 року суддя Хаппіас Чжоу у справі HCH5444/25 скасував приписи про знесення, видані конкретно названим заявникам у St Martins Extension. Рішення забороняло міській раді виселяти цих заявників або руйнувати їхні будинки без чинного судового рішення, а також забороняло подальню забудову без письмового погодження ради.

Це рішення не поширювалося автоматично на всі об’єкти району. Одна з постраждалих мешканок, Меморі Ченгета, заявила, що під час операції влада не надала судового рішення, яке скасовувало б попередню заборону на знесення. Міська рада наполягає, що не демонтувала споруд, захищених цим рішенням.

Конституція Зімбабве забороняє виселення або знесення житла без судового рішення, ухваленого після розгляду всіх обставин. Національна політика у сфері поселень також передбачає підготовку альтернативного житла перед переселенням і знесеннями. Постраждалі мешканці кажуть, що альтернативного житла їм не пропонували.

Депутат парламенту від Південного Хараре Траймор Канопула закликав призупинити подальші знесення до аудиту та розслідування земельних виділень. Міністр місцевого самоврядування і громадських робіт Деніел Гарве заявив, що уряд не проводив знесень і не може втручатися у судові процеси, водночас визнавши, що міська рада має близько 5 тисяч рішень про знесення.

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