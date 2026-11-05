У Хартумі десятки благодійних кухонь закрилися або скоротили роботу — Asharq Al-Awsat

У столиці Судану Хартумі десятки благодійних кухонь закрилися або скоротили видачу їжі через брак фінансування. Це ускладнило доступ до щоденного харчування для тисяч внутрішньо переміщених людей, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Керівник благодійної кухні в Омдурмані Аль-Садік Сіддік розповів, що через зменшення пожертв організатори були змушені скоротити кількість страв для родин. За його словами, вразливі мешканці дедалі частіше не можуть забезпечити навіть мінімальну потребу в їжі, а люди іноді конфліктують через порції квасолі або сочевиці.

Кухні годували сотні родин

Керівник кухні в районі Східного Нілу Аббас Махджуб заявив, що до закриття вона забезпечувала їжею понад 800 родин. Тепер багато жителів виживають завдяки одному прийому їжі на день.

Ще одна кухня в східній частині Аль-Джаріфа припинила роботу понад вісім місяців тому. Її керівник Аль-Бухарі Ісхак пов’язав закриття зі скороченням грантів від Кімнати екстреного реагування Східного Нілу, а також зі зменшенням пожертв і внесків гуманітарних організацій, зокрема Всесвітньої продовольчої програми та ЮНІСЕФ. Щодня ця кухня надавала харчування приблизно 400 родинам.

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Родини втрачають доступ до їжі

Альтума аль-Джак, яка утримує сім’ю з дев’яти осіб, сказала, що її онуки покинули школу, оскільки вона більше не може оплачувати сніданки, транспорт і шкільне приладдя. Її родина залежала від їжі, яку роздавали благодійні кухні, а стрімке зростання цін зробило базові продукти недоступними для багатьох домогосподарств.

Сальва Абдулла Адам, яка після загибелі чоловіка під час війни сама відповідає за сімох дітей, стоїть у чергах за простою їжею. Вона розповіла, що діти повертаються зі школи й їдять те, що є вдома, зокрема кукурудзяну кашу, а отримати ліки родині іноді допомагають благодійні лікарі.

26 жовтня десятки країн, серед яких США та великі європейські держави, висловили занепокоєння погіршенням продовольчої безпеки в Судані та закликали сторони конфлікту усунути перешкоди для доставки гуманітарної допомоги. У червні Інтегрована класифікація фаз продовольчої безпеки повідомила, що близько 5,1 млн людей у Судані потерпали від гострого голоду.

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