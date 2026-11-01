У Хевроні за тиждень перемістили майже 5 тисяч палестинців — Al Jazeera

В окупованому Хевроні на Західному березі Йордану за трохи більш ніж тиждень були переміщені майже 5 тисяч палестинців, повідомляє Al Jazeera з посиланням на Агентство ООН у справах палестинських біженців UNRWA. Місто перебуває під ізраїльською облогою після того, як 23 жовтня поблизу нього озброєні палестинці вбили двох ізраїльських військових на контрольно-пропускному пункті.

Один із жителів розповів виданню, що вночі ізраїльські військові наказали мешканцям залишити будинки до подальшого повідомлення. На оселях, з яких сім'ї були змушені виїхати, з'явилися чорні позначки X, а частину будинків військові перетворили на пункти базування. UNRWA назвало ці заходи колективним покаранням, яке, за оцінкою агентства, порушує міжнародне право.

Знесення на Західному березі

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань OCHA, від 2009 року до початку нинішньої облоги 23 жовтня ізраїльські сили знесли 2491 споруду в губернаторстві Хеврон і перемістили 3534 людей. У районі Масафер-Ятта за 15 років було знесено приблизно 400 споруд, через що перемістили 969 палестинців. Майже половину цих споруд знесли від січня 2025 року.

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У таборах біженців Дженін, Тулькарм і Нур-Шамс на півночі окупованого Західного берега, за даними UNRWA, понад 34 тисячі палестинських біженців досі залишаються переміщеними після початку ізраїльської операції «Залізна стіна» в січні 2025 року. За інформацією агентства, операція зруйнувала понад половину житлових будівель у цих таборах.

Руйнування в Газі та Лівані

У секторі Газа, за оцінкою Супутникового центру ООН UNOSAT станом на 16 червня 2026 року, було пошкоджено або зруйновано 201 290 споруд — близько 82% усіх споруд анклаву. Багато родин живуть у наметах, тимчасових укриттях або пошкоджених будинках, часто без надійного доступу до води й санітарії.

У південному Лівані оцінка Програми розвитку ООН UNDP, оприлюднена в липні 2026 року, зафіксувала 31 259 пошкоджених або зруйнованих будівель, переважно на південь від річки Літані. Міжнародна організація з міграції станом на 9 вересня зареєструвала 333 144 переміщені особи по всьому Лівану.

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