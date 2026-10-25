У Хевроні затримали трьох підозрюваних у підтримці ХАМАС — Jerusalem Post

В Ізраїлі затримали трьох жителів Хеврона на Західному березі річки Йордан за підозрою в підбурюванні до тероризму та підтримці ХАМАС у соцмережах. Як повідомляє Jerusalem Post, затримання відбулися після публікацій, у яких, за даними поліції, висловлювалася підтримка нападників, причетних до смертельної стрілянини в регіоні.

Під час нападу загинули старший сержант Рон Йонатан Ройтман і сержант Юваль Шай Свилем.

Публікації після нападу

За даними поліції, підозрювані публікували фотографії нападників разом із дописами та піснями, які, на думку слідства, прославляли їх. Один із затриманих назвав напад «операцією Хеврон». Слідчі також виявили контент із закликами до збройної боротьби проти Ізраїлю.

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Третій підозрюваний, за версією поліції, поширював заяви релігійних діячів та інших осіб із закликами до арабських і мусульманських армій мобілізуватися для війни та збройної боротьби проти «окупаційних сіоністів». До одного з таких дописів він додав власне повідомлення.

Обшуки та розслідування

Онлайн-активність фігурантів відстежувало Центральне командування Армії оборони Ізраїлю. Після цього співробітники спеціального патрульного підрозділу ЯСАМ і детективи поліції округу Юдея і Самарія провели обшуки в оселях затриманих.

Під час обшуків вилучили мобільні телефони та комп’ютери. Затриманих, серед яких є 17-річний та 50-річний жителі Хеврона, доправили до поліцейського відділку. Вони залишаються під слідством за підозрою в підбурюванні та підтримці тероризму. Окремо контртерористичний підрозділ Центрального слідчого управління поліції округу Юдея і Самарія розслідує сам напад і перевіряє можливу причетність людей, які могли допомагати його здійснити.

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