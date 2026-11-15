У Холоні затримали чотирьох за підозрою у пограбуванні військового — Jerusalem Post

В ізраїльському місті Холон поліція затримала чотирьох осіб за підозрою у пограбуванні 19-річного військовослужбовця Армії оборони Ізраїлю, у якого зникла службова гвинтівка M16. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Пограбування у квартирі

За даними поліції, у п’ятницю правоохоронці отримали повідомлення про пограбування у квартирі на вулиці Генрієтти Сольд у Холоні. Військовослужбовець прямував до помешкання знайомого та мав при собі особисту службову зброю.

Як стверджує поліція, люди, які перебували у квартирі, погрожуючи ножем, відібрали у нього гвинтівку. Станом на час публікації повідомлення зброю не знайшли.

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Тримання під вартою

Після виклику поліцейські прибули на місце та розпочали розслідування і пошуки гвинтівки. Затримано чотирьох підозрюваних віком від 19 до 45 років. У суботу ввечері суд продовжив строк їхнього тримання під вартою до середи.

Водночас військова поліція затримала самого 19-річного військовослужбовця. Його тримання під вартою продовжили до понеділка.

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