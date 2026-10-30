У Холоні затримали підозрюваного у знущанні над собакою — Jerusalem Post

У місті Холон в Ізраїлі поліція затримала чоловіка віком близько 40 років за підозрою у жорстокому поводженні з власним собакою. За даними Jerusalem Post, правоохоронці отримали повідомлення, що чоловік кілька разів ударив тварину ногою по голові та підняв її в повітря, тримаючи за горло.

Повідомлення надійшло на екстрену лінію

Про інцидент поліції повідомили через екстрену лінію 100. Співробітники відділку поліції Холона прибули на місце, почали збирати свідчення та перевіряти обставини справи. Невдовзі вони побачили підозрюваного разом із собакою неподалік.

Чоловіка затримали та доставили до поліцейського відділку для допиту. Собаку вилучили з-під його опіки й передали муніципальному ветеринару для надання допомоги.

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Позиція поліції

У поліції заявили, що серйозно ставляться до насильства над тваринами та жорстокого поводження з ними. Правоохоронці повідомили, що продовжуватимуть вживати заходів щодо підозрюваних і притягати їх до відповідальності.

За тиждень до цього в Ізраїлі також висунули обвинувачення 50-річному Ліору Сарафу з Кфар-Саби у тяжкому нападі на знайому жінку та вбивстві її собаки.

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