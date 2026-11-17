Мер Києва Віталій Кличко заявив, що російські війська держави-агресора Російської Федерації пізно ввечері в понеділок завдали ударів по двох мостах через Дніпро в українській столиці. За попередніми даними мера, під ударом опинилися Північний і Південний мости, а також інші об’єкти критичної інфраструктури.

Перебої з водою та електрикою

У частині Києва після атаки виникли перебої з водопостачанням та електроенергією, повідомив Кличко в Telegram. Як передає France 24, очевидці Reuters також чули в столиці серію гучних вибухів.

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За даними видання, російські сили раніше цього місяця та в жовтні вже здійснювали серію атак на мости через Дніпро. Президент Володимир Зеленський у понеділок заявляв, що розвідка мала дані про підготовку Росією ударів на вечір понеділка та протягом вівторка.

Повідомлення з інших регіонів

Місцева влада повідомила, що внаслідок російського ракетного удару в Черкаській області постраждали троє людей. За її даними, російські війська також завдали удару по Харкову, другому за величиною місту України. Reuters зазначило, що не могло одразу незалежно підтвердити ці повідомлення.

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