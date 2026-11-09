У Кір’ят-Аті з багнюки витягли корову, що застрягла по шию — Jerusalem Post

У Кір'ят-Аті поблизу Хайфи на півночі Ізраїлю рятувальники разом із міським ветеринаром витягли з багнюки корову, яка після кількох днів сильних дощів застрягла по шию. Тварина не постраждала.

Виклик на дорогу Іцхака Рабіна

Пожежники прибули на дорогу Іцхака Рабіна в неділю після повідомлення про тварину в біді. Як повідомляє Jerusalem Post, на місці вони виявили корову, що загрузла в багнюці по шию.

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Рятувальники встановили, що тварина перебувала в пастці вже певний час. Вони також дійшли висновку, що не зможуть самостійно впоратися із ситуацією, тому звернулися до муніципалітету.

До операції залучили ветеринара

Муніципалітет направив на місце ветеринара. Невдовзі корову витягли з багнюки за допомогою важкої техніки, оснащеної спеціальними ременями. За даними Управління пожежної та аварійно-рятувальної служби Ізраїлю, після операції тварина залишилася неушкодженою.

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