Дослідження за участю понад 10 тисяч людей виявило специфічні мутації у кишкових бактеріях, що виникають під час старіння людини. Як повідомляє Nature, автори проаналізували генетичну варіативність бактерій у кишківнику та шукали статистично значущі зв’язки майже з 250 характеристиками людей.

Зв’язки з характеристиками людей

Серед характеристик, які врахували науковці, були вік, зріст і серцево-судинна витривалість. Генетичні мутації кишкових бактерій також можуть бути пов’язані з індексом маси тіла. Водночас спільнота бактеріальних видів у кишківнику зазвичай залишається відносно стабільною з часом.

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Адаптація до окисного стресу

Дослідники виокремили одну адаптацію, яка, ймовірно, допомагає одному з найпоширеніших видів кишкових бактерій протистояти окисному стресу. Такий стрес пошкоджує клітини та посилюється з віком. Водночас дослідження виявило небагато мутацій кишкових бактерій, пов’язаних із хворобами.

У кишківнику людини міститься приблизно 40 трильйонів бактеріальних клітин — це співмірно з кількістю клітин у всьому людському організмі.

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