У кістці динозавра з Бразилії виявили ознаки еритроцитів — Cyprus Mail

Науковці виявили у кістці хижого динозавра Aratasaurus museunacionali з Бразилії численні мікроскопічні структури, які можуть бути скам’янілими еритроцитами. Також дослідники зафіксували хімічні ознаки, пов’язані з гемом — залізовмісною молекулою, пов’язаною з гемоглобіном. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Знахідка у кістці ноги

Докази знайшли у судинних каналах кісток правої ноги динозавра, який жив приблизно 115 мільйонів років тому в крейдяному періоді. Рештки Aratasaurus museunacionali виявили в гіпсовій шахті у штаті Сеара на північному сході Бразилії. Викопний матеріал містить частини правої стегнової кістки, великогомілкової кістки та стопи.

На думку дослідників, знайдена особина була молодою — вона загинула приблизно у чотирирічному віці. Двоногий динозавр сягав близько 3,1 метра завдовжки.

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Не зразок крові й не ДНК

Керівниця дослідження, органічна та ізотопна геохімікиня Університету Кертіна Кліті Грайс наголосила, що йдеться не про збережений зразок крові, а про мінеральний і молекулярний слід давньої біології. За її словами, особливо важливим є поєднання структур, подібних до еритроцитів, із хімічними доказами їхнього біологічного походження після такого тривалого геологічного часу.

Автори також виявили в кістці амінокислоти, пов’язані з колагеном. Водночас Грайс застерегла, що це не означає виявлення неушкодженого давнього білка чи генетичної інформації. Дослідження не документує ДНК динозавра: збереження клітиноподібних структур і хімічних сигналів гему не свідчить про виживання ДНК, яка первісно була в цих клітинах.

Науковці вважають, що поєднання численних структур, схожих на еритроцити, їхньої мінералізації, розташування у судинній системі кістки та хімічних сигналів гему раніше не демонстрували у скам’янілостях динозаврів у такий спосіб. Результати опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

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