У Китаї 21-річний мандрівник помер під час евакуації з гір Ядіна — ECNS

У Китаї 21-річний чоловік із Гуансі-Чжуанського автономного району помер під час евакуації на нижчу висоту після важкої висотної хвороби. Він здійснював несанкціонований похід необлаштованою місцевістю біля туристичної зони Ядін у повіті Даочен провінції Сичуань, повідомляє ECNS.

Рятувальники йшли близько 18 годин

Місцева влада отримала звернення по допомогу приблизно об 11:30 11 жовтня. Після оцінки ситуації рятувальники вирушили пішки та знайшли чоловіка невдовзі після полудня наступного дня біля Нянсі-Нючана — високогірного пасовища вздовж маршруту Ядіна.

За даними медіа, рятувальники йшли до чоловіка близько 18 годин. Він помер, коли його евакуйовували на нижчу висоту.

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Допомога туристів

Турист із Шанхаю, який назвався псевдонімом Лі Фей, розповів, що близько полудня 12 жовтня зустрів чоловіка поблизу Нянсі-Нючана. Це місце розташоване на висоті понад 4 500 метрів і приблизно за 20–30 кілометрів від основної туристичної зони.

За словами Лі Фея, мандрівник був у критичному стані, мав ознаки важкої висотної хвороби та насилу спілкувався. Місцеві провідники з кіньми повідомили йому, що чоловік перебував у цій місцевості три дні й ночі. Лі Фей та інші туристи дали йому портативний кисень і глюкозу, а також зарядили телефон. Дізнавшись, що рятувальна група вже прямує до чоловіка, вони продовжили маршрут.

Адміністрація туристичної зони Ядін із вересня неодноразово попереджала відвідувачів про заборону несанкціонованого входу до охоронюваної території. Для туристів відкриті лише визначені маршрути, тоді як гірські ліси, долини та неофіційні стежки закриті для самостійних походів і досліджень. Рятувальники зазначили, що на багатьох таких маршрутах на висоті понад 4 500 метрів немає мобільного зв'язку й автомобільного доступу.

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