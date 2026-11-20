У китайському Шеньчжені співробітники Білого дому забрали мобільні телефони у журналістів, які супроводжували президента США Дональда Трампа під час його вильоту з країни. Представникам президентського пулу спершу повідомили, що пристрої вилучили з міркувань безпеки.

Заходи кібербезпеки

Як повідомляє The Japan Times, під час посадки на президентський літак співробітник зібрав у журналістів кілька телефонів і поклав їх у сумку, що блокує сигнали. Журналістам пояснили, що це був запобіжний захід у сфері кібербезпеки через можливі спроби шпигунства.

Телефони повернули репортерам після приземлення літака у Сполучених Штатах — приблизно через 15 годин після вильоту з Китаю. Точних причин застосування такого заходу не уточнили.

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Візит до Шеньчженя

Трамп залишив Шеньчжень у четвер після зустрічей із головою КНР Сі Цзіньпіном та президентом Російської Федерації — держави-агресора Володимиром Путіним. Переговори відбулися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Для перельоту президент використовував подарований Катаром розкішний літак Boeing, який тимчасово виконує роль президентського борту. Він здійснив прямий рейс до військової бази поблизу Вашингтона, не роблячи традиційної для перельотів між США та Азією зупинки для дозаправлення на Алясці.

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