У Китаї китайсько-американська біологиня Юань Цзюньїн зіткнулася з критикою в соцмережах після того, як захистила своє громадянство США під час вручення великої наукової премії на Всесвітньому форумі лауреатів у Шанхаї. Науковиця, яка від 2020 року повний робочий час керує центром біології та хімії в Шанхайському інституті органічної хімії, заявила, що паспорт не визначає належності людини до китайців, повідомляє South China Morning Post.

Критика повернення до Китаю

Коментатор у сфері телекомунікацій Сян Ліган заявив у соцмережах, що Юань у літньому віці повернулася до Китаю нібито заради дослідницького фінансування, призначеного молодим науковцям. Він також звинуватив її в тому, що вона залишилася у США після навчання в Китаї за державно підтриманою програмою в 1980-х роках. Юань не відповіла на надісланий виданням запит про коментар.

Нейробіолог і професор Пекінського університету Жао Ї, який повернувся до Китаю зі США 2007 року, став на захист науковиці. Він відкинув твердження, що вона позбавляє молодих дослідників ресурсів, зазначивши, що багато з них вдячні їй за підтримку протягом десятиліть. Колишній головний редактор державного таблоїда Global Times Ху Сіцзінь різко розкритикував коментарі Сяна та заявив, що занепокоєння молодих науковців слід вирішувати реформою систем фінансування й оцінювання науки.

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Дискусія про академічні кар'єри

Питання розподілу ресурсів між науковцями, які повертаються з-за кордону, та дослідниками, що працювали в Китаї, раніше порушували в академічному середовищі. У грудні клітинний біолог і член Китайської академії наук Чжан Хун зазначав, що старші дослідники після повернення до країни часто отримують десятки мільйонів юанів, тоді як ученим, які працювали в Китаї, складно здобути гранти на оригінальні дослідження.

Неназваний недавній випускник докторської програми зі STEM-напряму в Пекіні сказав виданню, що проблему також створює обмежена кількість керівних посад. За його словами, призначення відомого науковця з-за кордону деканом або директором може сповільнити кар'єрне просування працівників університету на нижчих щаблях.

Юань народилася в Шанхаї 1958 року, а через п'ять років після відновлення в Китаї вступних іспитів до університетів, у 1982-му, поїхала до Гарвардського університету на докторську програму з біохімії. Працюючи в лабораторії майбутнього нобелівського лауреата Роберта Горвіца, вона долучилася до відкриття перших генів, які контролюють загибель клітин. У 2012 році науковиця заснувала міждисциплінарний центр біології та хімії при Шанхайському інституті органічної хімії, а 2023 року її обрали іноземною членкинею Китайської академії наук.

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