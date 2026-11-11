У Китаї бригада 75-ї групової армії Народно-визвольної армії Китаю запровадила обов’язкову підготовку з протидії дронам після невдалих навчань у джунглях. Безпілотник із тепловізійними датчиками виявив піхотинців, які переховувалися під рослинністю, та передав їхні координати умовному артилерійському підрозділу. Це призвело до значних умовних втрат і провалу завдання, повідомляє South China Morning Post.

Нові заняття і тренажери

Після цих навчань бригада запровадила нові навчальні посібники й тактичні вправи, а також розвиває спеціалізовані об’єкти для відпрацювання захисту від безпілотників, зокрема симуляційні приміщення. Подальші тренування зосередили на виявленні та протидії ворожим дронам, застосуванні спеціального озброєння і координації дій піхоти.

Офіцери мають демонструвати вміння користуватися засобами боротьби з дронами та застосовувати відповідну тактику. 75-та групова армія базується на південному заході Китаю і входить до Південного театру командування НВАК. Видання PLA Daily не назвало конкретну бригаду та не пов’язувало її підготовку безпосередньо зі сценарієм конфлікту навколо Тайваню.

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Підготовка в інших командуваннях

Офіційні повідомлення свідчать, що підготовка до протидії безпілотникам ведеться щонайменше у чотирьох із п’яти театрів командування НВАК. Бригада 71-ї групової армії запровадила обов’язкові заняття з маскування джерел тепла та світла вночі, зокрема гарячих частин ракетних установок.

Також повідомлялося, що амфібійна бронетанкова рота 72-ї групової армії співпрацювала з кількома виробниками, щоб поліпшити застосування безекіпажних систем і засобів протидії дронам. Підрозділи 78-ї групової армії відпрацьовували уникнення розвідувальних дронів, а розвідники 81-ї групової армії використовували ізоляційні ковдри, вологий ґрунт і дерен для зменшення теплових слідів.

Колишній військовий аташе США у Пекіні Денніс Бласко заявив, що НВАК розвиває озброєння, доктрину та навчання для протидії дронам в усій армії, а не лише в окремих бригадах. Водночас він застеріг, що самостійні експерименти різних частин можуть спричинити нестачу стандартизованих процедур і дублювання роботи.

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