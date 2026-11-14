У Китаї електрогребінець із терапіями дав 97,85% відростання шерсті у мишей — ScienceAlert

Дослідники з Китаю розробили біоелектронну систему Detangle у формі гребінця для стимуляції росту волосся. У дослідах на самцях мишей із втратою шерсті, індукованою тестостероном, повна система в поєднанні з двома експериментальними генетичними терапіями забезпечила близько 97,85% відростання шерсті за 28 днів, повідомляє ScienceAlert.

Як працює пристрій

Detangle має електронні зубці різної довжини та модулі для доставки терапевтичних речовин. Чергування довших і коротших зубців створює імпульсне електричне поле. За оцінкою авторів роботи, така конструкція формує поле у 2,63 раза сильніше, ніж зубці, розміщені в один ряд, і дає змогу йому проникати до ділянок волосяних фолікулів до дев’яти разів глибше, ніж за звичайного зовнішнього застосування.

Електричні імпульси стимулюють фолікули, а коротші зубці доставляють терапевтичні молекули в глибші шари шкіри через електропорацію — тимчасове підвищення проникності клітинних мембран. У тестах застосували плазміду VEGFA, що стимулює ріст кровоносних судин навколо фолікулів, і siRNA SRD5A2, яка пригнічує гормон, що спричиняє зменшення волосяних фолікулів.

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Результати експерименту

У контрольній групі мишей за 28 днів відросло приблизно 1% шерсті на виголеній ділянці спини. Електростимуляція без додаткових терапій дала близько 40% відростання. Для порівняння, у мишей, яким застосовували фінастерид або міноксидил, цей показник становив приблизно 50% і 70% відповідно.

Поєднання електростимуляції з siRNA SRD5A2 дало близько 85% відростання, а з плазмідою VEGFA — приблизно 90%. Найвищий результат зафіксували після застосування всіх компонентів системи. Розробку поки що тестували лише на мишах, тому її безпечність і ефективність для людей ще потребують подальших досліджень. Результати опублікували в журналі Nature Communications.

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