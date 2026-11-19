Дослідники, які проаналізували дані приблизно 1,7 мільйона китайських школярів віком від 7 до 18 років, виявили зв’язок між більшим зростом дітей і підлітків та моделлю харчування з фруктами, горіхами, яйцями й молоком. Робота охопила зміни в раціоні населення Китаю та показниках зросту школярів упродовж кількох десятиліть.

Дані за чотири десятиліття

Як повідомляє News-Medical, науковці використали результати національних обстежень фізичного стану й здоров’я учнів за 1985–2019 роки та дані про споживання продуктів домогосподарствами у 30 регіонах Китаю за 1985–2023 роки. Учасниками дослідження були школярі ханьської національності.

Середні стандартизовані показники зросту учнів за віком у період 1985–2019 років зросли з мінус 1,1 до 0,1. Найбільше поліпшення зафіксували на північному сході та сході країни, найменше — у провінції Гуандун. Протягом усіх досліджуваних періодів яйця й морепродукти мали найстабільніший позитивний зв’язок зі зростом, а після 2000 року важливішими стали молоко та фрукти.

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Раціон FUEL і поживна цінність

У найпізніший період, для якого оцінювали показники зросту, — 2011–2019 роки — найтісніше зі зростом був пов’язаний раціон, багатий на фрукти, горіхи, яйця та молоко. Автори назвали його FUEL — за першими літерами англійських назв цих продуктів. Такий тип харчування також мав нижчі оцінені викиди парникових газів, ніж раціони з великою часткою м’яса, і найнижчу розрахункову вартість продуктів у 2010–2023 роках.

Раціони, пов’язані з більшим зростом, загалом відзначалися вищою щільністю білка, жирів, кальцію та цинку на 1 000 кілокалорій, а також вищим співвідношенням кальцію до фосфору. Водночас у 2011–2019 роках загальна калорійність раціону вже не мала статистично значущого зв’язку зі зростом.

Обмеження дослідження

Автори наголошують, що це спостережне дослідження, яке не доводить причинно-наслідкового зв’язку. Дані про продукти відображали середнє споживання домогосподарств у провінціях, а не індивідуальний раціон школярів. Запропонований дослідниками індекс зв’язку харчування зі зростом також залишається експериментальним інструментом і не призначений для індивідуальних рекомендацій щодо харчування.

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