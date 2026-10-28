Дослідники проаналізували 20 викопних решток із пам’ятки Сюйцзяяо на півночі Китаю та визначили, що всі вони належали денисівцям — вимерлій групі давніх людей. Аналіз дав змогу докладніше описати особливості будови їхніх черепів, повідомляє Live Science.

Білки замість ДНК

Рештки, серед яких були кістки та зуби, розкопали наприкінці 1970-х років. Їхній вік оцінюють у 138–199 тисяч років. До відкриття денисівців ці знахідки через їхню форму та давність відносили або до неандертальців, або до архаїчних Homo sapiens.

Автори дослідження, опублікованого 21 жовтня в журналі Nature, застосували палеопротеоміку — метод дослідження білків кісток і зубів, які можуть зберігатися довше за ДНК. Специфічні варіанти, виявлені під час аналізу білків, дали змогу відрізнити денисівців від інших груп давніх людей.

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Особливості черепа

Черепи із Сюйцзяяо поєднували риси, характерні для Homo erectus, неандертальців і сучасних людей. Зокрема, вони мали низьку й широку мозкову коробку та товсті кістки черепа, подібно до H. erectus. Водночас деякі ознаки премолярів — зубів між іклами та молярами — були ближчими до неандертальців і сучасних людей.

Науковці також виокремили риси, які вважають специфічними для денисівців. Потилична частина їхнього черепа була більш вертикальною та менш округлою, ніж у неандертальців або сучасних людей. Дослідники порівняли ці знахідки з іншими рештками зі Східної Азії, які деякі фахівці відносили до Homo juluensis або Homo longi, і зазначили, що виявлені подібності можуть ставити під сумнів поділ денисівців на окремі види.

Співавторка роботи Цяомей Фу зазначила, що в Східній Азії в час існування денисівців могли жити й інші людські лінії. Палеоантрополог Кріс Стрінгер, який не брав участі в дослідженні, сказав, що ДНК уже свідчить про значне генетичне різноманіття денисівців, а зі збільшенням кількості викопних зразків можуть виявитися нові відмінності їхньої зовнішності.

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