У Китаї кількість поранених після землетрусу в Тибеті зросла до 76 — ABC News Australia

У Тибеті на південному заході Китаю кількість поранених унаслідок землетрусу магнітудою 7 зросла до 76 осіб. За даними місцевої влади, кількість загиблих залишається незмінною — 16 людей. Як повідомляє ABC News, рятувальники продовжують пошуки тих, хто вижив, у високогірному місті Нагчу.

Руйнування та евакуація

За даними місцевої влади, щонайменше 339 будинків обвалилися в четвер за місцевим часом. Посадовці також висловили занепокоєння можливими новими обвалами через афтершоки та жертвами каменепадів.

Китайський державний телеканал CCTV показав кадри зруйнованих осель і пошкоджених кам’яних стін у Нагчу. Із постраждалого регіону евакуювали понад 12 тисяч жителів, водночас там споруджують додаткові тимчасові укриття.

До району доправили 2 тисячі модульних житлових приміщень, близько 3,4 тисячі наметів, 2 тисячі розкладних ліжок, а також ліхтарі й зимовий одяг.

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Пошукова операція

Станом на другу половину п’ятниці рятувальники провели три етапи пошуків, перевіряючи кожне домогосподарство та село. До операції залучили понад 5 тисяч людей із трьох місцевих округів. Пошукові роботи ускладнюють географічні умови та низька температура.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався о 22:33 у четвер за місцевим часом. Його епіцентр розташовувався за 191 кілометр на схід-північний схід від Нагчу, а осередок залягав на глибині 18 кілометрів. Служба також зафіксувала щонайменше сім афтершоків магнітудою від 4,3 до 5,2.

Через каменепади влада закрила ділянку національного шосе №317 для звичайного транспорту, пропускаючи лише аварійні, рятувальні та службові автомобілі. Залізничні служби також зупинили рух поїздів через регіон. У деяких постраждалих районах було порушено зв’язок, а найближчими трьома днями там очікують періодичний сніг.

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