У Китаї коефіцієнт навантаження літніми людьми перевищив дитячий — Channel NewsAsia

У Китаї в 2025 році коефіцієнт демографічного навантаження населенням віком від 65 років уперше перевищив аналогічний показник для дітей. Він становив 23,1% проти 22% для осіб віком до 14 років, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на дані Національного бюро статистики КНР, про які написало китайське медіа Yicai.

Зростання навантаження

Коефіцієнт демографічного навантаження показує співвідношення населення непрацездатного віку до населення працездатного віку. Показник для літніх людей у Китаї стабільно зростав: із 15% у 2016 році до понад 20% у 2021-му.

У країні налічується понад 223 млн людей віком від 65 років, тоді як кількість дітей віком до 14 років становить приблизно 213 млн.

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Скорочення населення

У 2025 році чисельність населення Китаю скоротилася четвертий рік поспіль, а рівень народжуваності опустився до рекордно низького рівня. Народжуваність у країні знижується десятиліттями; серед названих причин — політика однієї дитини, що діяла з 1980 до 2015 року, та швидка урбанізація.

Заходи влади

Китайська влада запровадила низку заходів для заохочення шлюбів і народження дітей, зокрема сімейні субсидії, підтримку догляду за дітьми та зниження медичних витрат, пов’язаних із пологами. Також влада заявила про намір зробити міське життя більш сприятливим для молоді, дітей і родин.

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