Дослідники з Китаю виявили, що вплив полістирольних нанопластиків на вагітних мишей порушував ранній розвиток яєчників у самок потомства. На сьомий день після народження кількість примордіальних фолікулів у піддослідних тварин була приблизно на 22% меншою, ніж у контрольній групі. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Communications Biology.

Як проводили дослідження

Науковці працювали з мишами ICR. Вагітним тваринам із групи впливу вводили полістирольні наночастинки перорально в дозі 10 мг на кілограм маси тіла на добу, починаючи з 16,5 дня ембріонального розвитку. У кожній групі було по вісім вагітних мишей. Дослідники аналізували яєчники самок потомства в день народження, а також на третій і сьомий день після нього.

Флуоресцентна візуалізація показала мічені наночастинки в корковому шарі яєчників потомства на третій день після народження. Сигнали виявили в цитоплазмі ооцитів — незрілих яйцеклітин — та в міжклітинних просторах. Це підтримує припущення про перенесення частинок через плаценту після внутрішньоутробного впливу.

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Затримка формування фолікулів

На третій день після народження у потомства з групи впливу науковці зафіксували затримку розпаду скупчень статевих клітин і порушення формування фолікулів. Частка ооцитів у примордіальних і первинних фолікулах становила близько 44% проти 62% у контролі. Первинні фолікули були наявні в яєчниках контрольних тварин, однак не були виявлені у групі впливу.

Аналіз клітин і білків пов’язав ці зміни зі стійкішою міжклітинною адгезією ооцитів, нижчою проліферацією гранульозних клітин та посиленням їхнього апоптозу. До сьомого дня після народження кількість первинних фолікулів у потомства з групи впливу була приблизно на 37% нижчою за контрольну.

Автори зазначили, що використана доза та схема впливу відрізняються від типових умов для людей. Дослідження також не оцінювало фертильність тварин у дорослому віці, тому довгострокові репродуктивні наслідки та значення результатів для людини потребують подальшого вивчення.

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