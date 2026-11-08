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У Китаї очікують звільнення працівника Astellas 14 грудня — The Japan Times

Федір Криштовський 08 Листопада 2026 06:29
У Китаї очікують звільнення працівника Astellas 14 грудня — The Japan Times

У Китаї очікують, що 14 грудня звільнять японського працівника фармацевтичної компанії Astellas Pharma, якого засудили до трьох років і шести місяців ув’язнення у справі про шпигунство. Працівник віком близько 60 років після звільнення, як очікується, повернеться до Японії.

Плановане звільнення

Про це повідомила The Japan Times з посиланням на джерела. За їхніми даними, нині тривають фінальні домовленості щодо звільнення працівника 14 грудня.

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Затримання та обвинувачення

Китайська влада затримала працівника Astellas Pharma у березні 2023 року, коли він збирався залишити Китай після завершення відрядження до Пекіна. У серпні 2024 року йому висунули обвинувачення.

Китайська сторона звинуватила японського громадянина у шпигунстві, заявивши, що він передавав пов’язану з Китаєм інформацію розвідувальному органу. Подробиць цих звинувачень китайська влада не надала.

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