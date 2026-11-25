Дослідники Фуданьського університету в Шанхаї, Китай, описали підхід до ферментної «живої» полімеризації для синтезу полісахаридів. Роботу опублікував Nature. Автори вивчали, як взаємодія стартових молекул — ініціаторів — із ферментами пов’язана зі зростанням полімерних ланцюгів і розподілом їхньої молекулярної маси.

Спорідненість ініціаторів

У додаткових матеріалах дослідники навели експерименти з хондроїтинсинтазою. Аналіз продуктів нарощування ланцюгів упродовж 1–10 хвилин показав, що ініціатор CH3, який сильніше зв’язувався з ферментом, утворював ширший набір проміжних продуктів. Для ініціатора TETRA зі слабшою спорідненістю спостерігали вужчий розподіл довжин ланцюгів на ранній стадії полімеризації.

Також автори досліджували синтез гіалуронану за участю гіалуронансинтази. Вони вимірювали спорідненість природних олігомерів гіалуронану та кількох неприродних ініціаторів до ферменту за допомогою мікромасштабного термофорезу й ЯМР-аналізу. Значення констант дисоціації охоплювали діапазон від наномолярного до субмілімолярного.

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Досліди з амілозою

Окремо науковці досліджували синтез амілози, який каталізує α-глюканфосфорилаза. Мономером був α-D-глюкозо-1-фосфат, а неорганічний фосфат виступав відхідною групою. Автори порівняли ініціатори на основі мальтоолігосахаридів і зіставили їхню спорідненість до ферменту з показниками середньої молекулярної маси та дисперсності одержаних полімерів.

Дані РНК-секвенування, згенеровані в межах дослідження, доступні в базі Gene Expression Omnibus за кодом GSE342464. Дані про молекулярні маси досліджених полісахаридів розміщені у Figshare, а вихідні дані наведені разом зі статтею та додатковими матеріалами.

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