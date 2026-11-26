Китайське Міністерство промисловості та інформаційних технологій оприлюднило сертифікаційні документи нового Nissan Terrano PHEV. У них наведено габарити моделі, дані про силові установки, буксирувальну здатність та елементи оснащення, повідомляє Motor1.

Габарити та оснащення

Terrano має довжину 200,7 дюйма, ширину 77,9 дюйма та висоту 77,2 дюйма, а колісна база становить 112,2 дюйма. Кут в’їзду позашляховика заявлено на рівні 36 градусів, кут з’їзду — 31 градус.

Модель створено на базі пікапа Navara Pro, однак вона коротша за нього на 15,6 дюйма, а її колісна база менша на 17,7 дюйма. Заявлена буксирувальна здатність Terrano становить 5512 фунтів, тоді як у Navara Pro — 7716 фунтів.

Китайська версія матиме 18-дюймові колеса з шинами розміру 265/65R18. Серед особливостей екстер’єру — задні двері, що відчиняються вбік, зовнішнє кріплення для запасного колеса та вертикально розташовані задні ліхтарі. Панорамний дах буде доступний як опція.

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Силові установки та повний привід

Nissan Terrano продаватимуть лише у дворядному виконанні. Для моделі передбачено 2,3-літровий чотирициліндровий турбодизель потужністю 187 к. с., 2,0-літровий бензиновий турбодвигун потужністю 254 к. с. та плагін-гібридну версію.

Плагін-гібрид поєднує 2,0-літровий турбобензиновий двигун потужністю 204 к. с. з електромотором потужністю до 268 к. с. Сумарну потужність цієї установки Nissan поки не розкрив.

Усі версії матимуть механічний повний привід із системою на основі карданного вала. Подібне компонування вже використовується на Navara Pro PHEV.

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