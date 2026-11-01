У Китаї оприлюднили пояснення Сі Цзіньпіна до резолюції ЦК КПК — ECNS
У Китаї оприлюднили пояснення генерального секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна до резолюції ЦК КПК щодо окремих ключових питань подальшого забезпечення всебічного й суворого самоврядування партії.
Публікація документа
Як повідомляє ECNS, пояснення стало публічним у неділю, 1 листопада 2026 року. На сторінці матеріалу зазначено, що до нього додається англійський переклад повного тексту документа.
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Пояснення на пленумі
За даними ECNS, Сі Цзіньпін представив пояснення під час п’ятої пленарної сесії 20-го Центрального комітету КПК. Джерело називає документ поясненням до резолюції Центрального комітету партії.
У назві резолюції йдеться про окремі ключові питання, пов’язані з продовженням курсу на всебічне та суворе самоврядування партії. ECNS опублікувало повідомлення про пояснення, а також вказало на доступність англомовного перекладу повного тексту.